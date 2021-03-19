Galatasaray'dan Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi açıklaması

Galatasaray, Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi uyarınca ilk anapara ödemesinin 31 Ağustos 2023, son anapara ödemesinin ise 31 Mayıs 2030 tarihinde yapılacağını açıkladı. Ayrıca tüm finansal borçların Türk Lirası olarak belirlendiği duyuruldu.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Şirketimiz, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması tahtında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve DenizBank A.Ş.'den oluşan konsorsiyum ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi imzalamıştır. Yapılan sözleşme uyarınca ilk anapara ödemesi 31 Ağustos 2023, son anapara ödemesi ise 31 Mayıs 2030 tarihinde yapılacaktır. Bu sözleşme uyarınca, şirketimizin tüm finansal borçları Türk Lirası olarak belirlenmiştir" denildi.

(İHA)