Son Dakika Haberleri: Galatasaray'dan flaş Andone açıklaması
Son Dakika Spor Galatasaray'dan flaş Andone açıklaması

Galatasaray'dan flaş Andone açıklaması

6 saat önce

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Gaziantep FK maçında yaşadığı sağlık problemi nedeniyle müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Florin Andone'nin, sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan tetkikleri sonrası, sağ diz iç yan bağında subtotal (tama yakın)...

Galatasaray'dan flaş Andone açıklaması, System.String[]

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:


"Gaziantep FK maçında yaşadığı sağlık problemi nedeniyle müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Florin Andone'nin, sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan tetkikleri sonrası, sağ diz iç yan bağında subtotal (tama yakın) yırtık, ön çapraz bağında gerilme ve kısmi hasar tespit edilmiştir."


En az 2.5 ay sahalardan uzak kalacak!


Galatasaray Sağlık Kurulu, Rumen futbolcunun tedavi sürecinin 10 hafta sürmesini ön görüyor. Andone, Şubat ayında görev alabilecek düzeye gelecek.


Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kariyerinden kesitler izliyoruz...


Galatasaray, Gaziantep, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:22 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şampiyonluk oranları güncellendi! Favori Galatasaray
Mustafa Cengiz'den açıklama: Seçime gitmiyoruz Öğretmenin sır intiharı Kaftancıoğlu'ndan koruma polislerinin geri çekilmesi hakkında açıklama: Demirden korksaydım trene binmezdim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 19:53:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray'dan flaş Andone açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]