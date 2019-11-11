Galatasaray'dan flaş Andone açıklaması

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Gaziantep FK maçında yaşadığı sağlık problemi nedeniyle müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Florin Andone'nin, sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan tetkikleri sonrası, sağ diz iç yan bağında subtotal (tama yakın) yırtık, ön çapraz bağında gerilme ve kısmi hasar tespit edilmiştir."
En az 2.5 ay sahalardan uzak kalacak!
Galatasaray Sağlık Kurulu, Rumen futbolcunun tedavi sürecinin 10 hafta sürmesini ön görüyor. Andone, Şubat ayında görev alabilecek düzeye gelecek.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kariyerinden kesitler izliyoruz...