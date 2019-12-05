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Galatasaray'dan flaş Andone kararı! Sözleşmesi...
6 saat önce
Sakatlıkları nedeniyle biri ilk yarıyı, diğeri de sezonu kapatan iki oyuncusu için, Galatasaray Yönetimi harekete geçti.
Sakatlıkları nedeniyle biri ilk yarıyı, diğeri de sezonu kapatan iki oyuncusu için, Galatasaray Yönetimi harekete geçti.
Brighton'dan kiralanan Florin Andone ile savunmanın en önemli ismi Cristian Luyindama'nın sözleşmeleri dondurulacak.
Hatta kulüp anlaşma sağlayabilirse, kontratı feshedilip Andone doğrudan İngiltere'ye geri gönderilecek.
Luyindama ise sezon sonuna kadar takımdan ayrı kalacak. Konuyla ilgili olarak yönetim ve TFF arasındaki yazışmaların başladığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:02
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