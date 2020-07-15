Galatasaray'dan flaş karar! Falcao ve Belhanda... - Son Dakika

Galatasaray'dan flaş karar! Falcao ve Belhanda...

Galatasaray'da sadece dış değil, iç transfer için de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Galatasaray'da sadece dış değil, iç transfer için de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Teknik patron Fatih Terim'in tamamen gözden çıkardığı iki yıldızdan Belhanda'nın Suudi Arabistan'a, Falcao'nun da ABD'ye gitmesi bekleniyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, her iki oyuncuya da transfer görüşmesi yapabilmeleri için izin verdi. Galatasaray, özellikle Belhanda'nın satışından 9-10 milyon Euro civarında bir gelir bekliyor. Falcao için bonservis bedeli talep edilmeyecek. Kolombiyalı golcünün 7 milyon Euro'yu bulan maliyetinden kurtulmak, kulübün ilk hedefi.

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Diagne geri dönüyor


Falcao ile yollar ayrıldıktan sonra mevcut kadroda Galatasaray'ın 1. forveti Diagne olacak. Sarı-Kırmızılılar aynı zamanda yeni bir santrfor için de girişimlerde bulunacak. Adaylardan biri, Katar'dan ayrılan ve boşa çıkan Mandzukic. Ancak gündemde genç ve potansiyelli oyuncuların bulunduğu da gelen haberler arasında. (Fanatik)


Younes Belhanda, Fatih Terim, Galatasaray, Falcao, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 10:41 

Son Dakika Spor Galatasaray'dan flaş karar! Falcao ve Belhanda... - Son Dakika Spor
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