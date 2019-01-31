Son Dakika Haberleri: Galatasaray'dan Forvet Paylaşımı

Galatasaray'dan Forvet Paylaşımı

1 saat önce

Galatasaray, devre arası transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala Senegalli forvet Mbaye Diagne ve Yunan golcü Kostas Mitroglou kadrosuna katarak taraftarlarının yüzünü güldürdü.

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Galatasaray, devre arası transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala Senegalli forvet Mbaye Diagne ve Yunan golcü Kostas Mitroglou kadrosuna katarak taraftarlarının yüzünü güldürdü.

Transferlerin resmen açıklamanın ardından sarı-kırmızılı takımın resmi Twitter hesabından iki yıldızın videosu paylaşıldı. Galatasaray resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda '#ŞampiyonlukYolunda yeni forvetlerimiz!' denildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 08:53 Kaynak: İHA

Galatasaray, Spor
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