Galatasaray'dan Forvet Paylaşımı
1 saat önce
- Galatasaray'dan forvet paylaşımıİSTANBUL - Galatasaray, devre arası transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala Senegalli forvet Mbaye Diagne ve Yunan golcü Kostas Mitroglou kadrosuna katarak taraftarlarının yüzünü güldürdü.
- Galatasaray
'dan forvet paylaşımı
İSTANBUL - Galatasaray, devre arası transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala Senegalli forvet Mbaye Diagne ve Yunan golcü Kostas Mitroglou kadrosuna katarak taraftarlarının yüzünü güldürdü.
Transferlerin resmen açıklamanın ardından sarı-kırmızılı takımın resmi Twitter
hesabından iki yıldızın videosu paylaşıldı. Galatasaray resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda '#ŞampiyonlukYolunda yeni forvetlerimiz!' denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:22 Kaynak: İHA
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