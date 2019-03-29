Galatasaray'dan Futbol Takımına 75 Milyon Lira Ödeme
1 saat önce
Galatasaray Kulübü, futbol takımına 75 milyon lira ödeme yapıldığını duyurdu.
Galatasaray
Kulübü, futbol takımına 75 milyon lira ödeme yapıldığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "31 Mart 2019 tarihine kadar ödenmesi zorunlu 75 milyon lira ödenerek, 2019-2020 sezonu UEFA Avrupa
ve ulusal kupalara katılım için şart olan borçsuzluk belgesiyle, UEFA Kulüp Lisansı için gerekli koşullar yerine getirilmiştir." ifadeleri yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:05 Kaynak: AA
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