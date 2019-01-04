Galatasaray'dan Genç Futbolcuya Profesyonel Sözleşme
2 saat önce
Galatasaray, genç oyuncusu Çekdar Orhan ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Galatasaray
, genç oyuncusu Çekdar Orhan ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığı bildirildi.
Orta sahada görev yapan Çekdar Orhan, 21 Yaş Altı Futbol
Ligi'nde forma giydiği 33 maçta 14 gol attı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:51 Kaynak: AA
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