Son Dakika Haberleri: Galatasaray'dan Genç Futbolcuya Profesyonel Sözleşme

Galatasaray'dan Genç Futbolcuya Profesyonel Sözleşme

2 saat önce

Galatasaray, genç oyuncusu Çekdar Orhan ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Galatasaray'dan Genç Futbolcuya Profesyonel Sözleşme, System.String[]
Galatasaray, genç oyuncusu Çekdar Orhan ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığı bildirildi.

Orta sahada görev yapan Çekdar Orhan, 21 Yaş Altı Futbol Ligi'nde forma giydiği 33 maçta 14 gol attı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:51 Kaynak: AA

Galatasaray, Spor
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