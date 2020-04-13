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Galatasaray'dan Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun mesajı
7 saat önce
Galatasaray, taburcu edilen Göksel Gümüşdağ için geçmiş olsun mesajı yayımlarken, "Koronavirüs teşhisiyle tedavi altına alındığı hastaneden taburcu edilen İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bu hastalıkla mücadele eden tüm...
Galatasaray, taburcu edilen Göksel Gümüşdağ için geçmiş olsun mesajı yayımlarken, "Koronavirüs teşhisiyle tedavi altına alındığı hastaneden taburcu edilen İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara bir kez daha acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 08:38
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