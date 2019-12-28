Galatasaray'dan gol yağmuru - Son Dakika

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, taraftarı önünde Antalyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar ilk 45 dakikasını 3-0 önde kapattığı mücadeleden 5-0'lık galibiyetle ayrılarak sezonun ilk yarısını 3 puanla kapattı.

Maçtan dakikalar

8. dakikada kullanılan korner atışında Ömer'in ceza sahasına gönderdiği topa Marcao kafayı vurdu ancak top direkten döndü. Topu tekrar kapan Marcao'nun ortasında arka direkteki Taylan'ın şutunda savunmanın elle oynadığına hükmeden Abdulkadir Bitigen penaltı kararı verdi.

10. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Falcao kaleciyi ve meşin yuvarlağı farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi. 1-0

16. dakikada Galatasaray savunmasının hatası sonrasında topu kapan Hakan Özmert'in uzaktan sert şutu üstten auta gitti.

18. dakikada Nagatomo'nun savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Feghouli dokundu ancak top Boffin'de kaldı.

19. dakikada Taylan'ın ara pasında topla buluşan Feghouli kaleci Boffin'i geçip şutunu atmak istedi ancak tecrübeli file bekçisi uzanarak topu kornere göndermeyi başardı.

28. dakikada Feghouli'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Mariano ceza sahası içine girip kale önüne kesti. Bu noktada müsait durumdaki Falcao, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0

33. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Nagatomo, arka direkteki Feghouli'ye gönderdi. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda top az farkla auta gitti.

37. dakikada orta sahadan atılan uzun topa hareketlenen Ömer Bayram ceza sahasına girer girmez kale sahası önüne kesti. Bu noktada Taylan'ın sektirdiği top Celustka'ya çarparak ağlara gitti. 3-0

45+1. dakikada Mariano'nun ortasında Feghouli'nin topukla gönderdiği topu arka direkte Nagatomo tamamlamak istedi. Kaleci Boffin'den seken topu savunma çizgi üzerinden uzaklaştırdı.

54. dakikada Amilton'un sağdan yaptığı ortada savunmadan seken top Ufuk Akyol'da kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Muslera gole izin vermedi.

63. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası yan çizgisinden kullandığı serbest vuruşta Mukairu kafa vuruşu üstten az farkla auta çıktı.

64. dakikada gelişen Antalyaspor atağında orta sahadan atılan pasta topla buluşan Ufuk Akyol şutunu çekti ancak Lemina araya girerek topu kornere gönderdi.

64. dakikada Antalyaspor'un kullandığı kornerde Lemina'nın çıkardığı top Feghouli'de kaldı. Bu futbolcunun ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Falcao aşırtma bir vuruş denemek isterken kaleci rahat bir şekilde topu kontrol etti.

80. dakikada Amilton'un ortasında Galatasaray savunmasından seken topa Ribeiro gelişine vurdu ancak Muslera topu kornere gönderdi.

82. dakikada Ömer Bayram'ın orta sahadan savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Ryan Babel yerden düzgün bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi. 4-0

89. dakikada Ömer Bayram'ın pasında topu alan Seri, savunmanın arkasına sarkan Taylan Antalyalı'yı gördü. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 5-0

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Hakan Yemişken xx

Galatasaray: Muslera xxx, Mariano xxx, Donk xxx, Marcao xxx, Nagatomo xxx (Emre Taşdemir dk. 87 ?), Seri xxx, Lemina xxx, Feghouli xxx (Babel dk. 76 xx), Taylan xxx, Ömer xxx, Falcao xxx (Adem Büyük dk. 83 ?)

Yedekler: Okan, Şener, Ahmet Çalık, Selçuk, Belhanda, Emin, Emre Mor

Teknik Direktör: Fatih Terim

Antalyaspor: Boffin x, Nazım Sangare x, Salih x (Mukairu dk. 46 xx), Celustka x, Tarık Çamdal x, Ufuk Akyol x, Chico x, Doğukan x (Ribeiro dk. 79 x), Hakan x (Yekta dk. 90 ?), Amilton x, Blanco x

Yedekler: Ferhan, Eren Albayrak, Dala, Harun, Halil, Mikail, Bünyamin

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Goller: Falcao (dk. 10 pen. ve 28), Celustka (dk. 38 k.k.), Babel (dk. 82), Taylan (dk. 89) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Lemina, Muslera (Galatasaray), Doğukan, Hakan Özmert, Tarık Çamdal, Nazım Sangare (Antalyaspor)

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)