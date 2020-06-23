Galatasaray'dan Göztepeli Beto'ya 2 yıllık teklif - Son Dakika

Galatasaray'dan Göztepeli Beto'ya 2 yıllık teklif

Göztepe yönetiminin ise deneyimli kalecinin ayrılma ihtimaline karşı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kalecisi İbrahim Sehic'i listesine aldığı vurgulandı.

Göztepe yönetiminin ise deneyimli kalecinin ayrılma ihtimaline karşı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kalecisi İbrahim Sehic'i listesine aldığı vurgulandı. Erzurumspor'la sözleşmesi lig bitiminde sora erecek Boşnak kaleciye teklifin iletildiği iddia edildi. Önce Beto'yla tekrar masaya oturmayı planlayan Başkan Mehmet Sepil'in Portekizli file bekçisini bırakmak istemediği öğrenildi.

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Takımda kaptanlık da yapan 36 yaşındaki oyuncunun önceliğinin Göztepe olduğu ancak gelen teklifleri de değerlendirdiği vurgulandı. Beto, geçen ay yönetimin koronavirüs pandemisi yüzünden diğer futbolcular gibi kendisine de yaptığı ücret indirimini kabul etmemiş, taraflar henüz yeni sezon için anlaşamamıştı.


SEHIC YABANCI DEĞİL


Göztepe'nin Beto'ya alternatif olarak gündeme aldığı İbrahim Sehic, ülkemize ilk kez 2011 yılında geldi. Bosna Hersek'te Zeljeznicar ekibinde profesyonel olan 31 yaşındaki Sehic, Türkiye'de ilk olarak 2011'den itibaren Mersin İdman Yurdu formasını giydi. 2013-2014 sezonunda Azerbaycan'ın Qarabağ Ağdam takımına transfer olan Sehic, geçen sezon Süper Lig'de mücadale eden Erzurumspor'a imza attı. Sehic, Erzurumspor'da 2 sezonda 61 müsabakaya çıktı.


Erzurumspor Kulübü, Mehmet Sepil, Beto, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 01:01 

Son Dakika Spor Galatasaray'dan Göztepeli Beto'ya 2 yıllık teklif - Son Dakika Spor
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