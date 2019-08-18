Son Dakika Haberleri: Galatasaray'dan Hasan Şaş açıklaması
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Galatasaray'dan Hasan Şaş açıklaması

34 dakika önce

Galatasaray Kulübü, futbol takımının yardımcı antrenörlerinden Hasan Şaş'ın görevinin başında olduğunu açıkladı.

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Galatasaray Kulübü, futbol takımının yardımcı antrenörlerinden Hasan Şaş'ın görevinin başında olduğunu açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Futbol A Takımı Yardımcı Antrenörümüz Hasan Şaş da Galatasaray ailesinin mensubu olarak görevinin başındadır. Antrenörümüz Hasan Şaş'a Yukatel Denizlispor maçı sonrasında yapılan art niyetli, planlı ve haksız saldırıların failleri hakkında yasal işlem başlatacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."
Galatasaray, Hasan Şaş, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 03:40 Kaynak: AA
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