Son Dakika Haberleri: Galatasaray'dan Kap'a Diagne Açıklaması

Galatasaray'dan Kap'a Diagne Açıklaması

1 saat önce

Galatasaray, Kasımpaşa'nın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne'nin transferi için Kasımpaşa ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray'dan Kap'a Diagne Açıklaması, System.String[]
Galatasaray, Kasımpaşa'nın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne'nin transferi için Kasımpaşa ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:  

"Profesyonel futbolcu Mbaye Diagne'nin transferi konusunda Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş ile resmi görüşmelere başlanmıştır." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:41 Kaynak: DHA

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Kasımpaşa, Galatasaray, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray, Serdar Aziz'in Sözleşmesini Feshetti Tarık Çamdal, Antalyaspor ile Prensip Anlaşmasına Vardı

Beşiktaş, Shinji Kagawa İçin Borussia Dortmund'a Resmi Teklifte Bulundu Arsenal, Denis Suarez'i Kiraladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 21:56:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray'dan Kap'a Diagne Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]