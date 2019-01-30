Galatasaray'dan Kap'a Diagne Açıklaması
1 saat önce
Galatasaray, Kasımpaşa'nın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne'nin transferi için Kasımpaşa ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Galatasaray
, Kasımpaşa
'nın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne'nin transferi için Kasımpaşa ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu
'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Mbaye Diagne'nin transferi konusunda Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş ile resmi görüşmelere başlanmıştır." - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:41 Kaynak: DHA
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