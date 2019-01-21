Galatasaray'dan Kap'a Semih Kaya Açıklaması
30 dakika önce
Galatasaray, Semih Kaya'nın transferi için AC Sparta Prag ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Galatasaray
, Semih Kaya
'nın transferi için AC Sparta Prag
ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu
'na (KAP) bildirdi. Semih Kaya'ya sezon sonuna kadar 3 milyon 760 bin TL ücret ödenecek.
Sarı-kırmızılı ekipten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu Semih Kaya ve kulübü AC Sparta Praha Fotbal A.S. ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne geçici transfer ücreti ödenmeyecektir. Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 3.760.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir." - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:22 Kaynak: DHA
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