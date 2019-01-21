Son Dakika Haberleri: Galatasaray'dan Kap'a Semih Kaya Açıklaması

Galatasaray'dan Kap'a Semih Kaya Açıklaması

30 dakika önce

Galatasaray, Semih Kaya'nın transferi için AC Sparta Prag ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray'dan Kap'a Semih Kaya Açıklaması, System.String[]


Galatasaray, Semih Kaya'nın transferi için AC Sparta Prag ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Semih Kaya'ya sezon sonuna kadar 3 milyon 760 bin TL ücret ödenecek.

Sarı-kırmızılı ekipten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Semih Kaya ve kulübü AC Sparta Praha Fotbal A.S. ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne geçici transfer ücreti ödenmeyecektir. Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 3.760.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:22 Kaynak: DHA

Sparta Prag, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Galatasaray, Semih Kaya, Spor
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