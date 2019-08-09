Galatasaray'dan kâr beyanı

Galatasaray
Kulübü, 1 Haziran 2018-31 Mayıs 2019 döneminde 30,5 milyon lira kar elde edildiğini duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Sportif A.Ş.'nin 2018-2019 sezonu yıl sonu mali tabloları Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanmıştır." denildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
Galatasaray Sportif A.Ş.'nin 2018-2019 sezonu yıl sonu mali tabloları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanmıştır.
Önemli Not:
Yayınlanan finansal tablolarda, 30,5 Milyon TL net kar açıklanmış olup gider hesaplarımız içerisinde, dipnotlarda da belirtildiği gibi, UEFA FFP Yapılandırma Anlaşması gereği tahakkuk eden 6 Milyon Euro (Yaklaşık 41 Milyon TL) ceza tutarı bulunmaktadır. Bu ceza tutarı olmasaydı karımız 71,5 Milyon TL civarında gerçekleşecekti.
GALATASARAY KAR ETTİ, DİĞERLERİ ZARAR AÇIKLADI
Süper Lig ekipleri G. Saray
, F. Bahçe
ve Beşiktaş
, 2018-2019 sezonu yıl sonu mali tablolarını açıkladı. Buna göre; G.Saray, 1 Haziran 2018-31 Mayıs 2019 döneminde 30 milyon 510 bin 556 TL kar edildiğini duyurdu. Sarı kırmızılılar, resmi siteden "UEFA FFP Yapılandırma Anlaşması gereği tahakkuk eden 6 Milyon Euro (Yaklaşık 41 Milyon TL) ceza tutarı bulunmaktadır. Bu ceza tutarı olmasaydı karımız 71,5 Milyon TL civarında gerçekleşecekti" açıklaması yaptı. Beşiktaş, söz konusu dönemde döneminde 305 milyon 711 bin 408 TL zarar edildiğini açıkladı. Fenerbahçe
ise 1 Haziran 2018-31 Mayıs 2019 döneminde 205 milyon 168 bin 695 TL zarar edildiğini duyurdu.