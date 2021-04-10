Galatasaray, Fatih Karagümrük maçını hatasız geçmek istiyor. Ligde zirve yarışı için kritik öneme sahip maçta sarı-kırmızılılar kazanmaları halinde 2. lik koltuğuna oturacak. Aslan'ın maç öncesinde yaptığı paylaşım ise büyük beğeni topladı.
Galatasaray, şampiyonluk yolunda önemi yüksek mücadele öncesi 'Konsantrasyon' notuyla bir video paylaştı. Takım otobüsünün stada geliş görüntülerinin yer aldığı video, sarı-kırmızılı taraftarlardan kısa sürede büyük beğeni topladı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'dan Karagümrük maçı öncesi 'Konsantrasyon' mesajı - Son Dakika Spor