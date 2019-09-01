Son Dakika Haberleri: Galatasaray'dan Kırklarelispor'a! | Transfer haberleri...
Son Dakika Spor Haber

Galatasaray'dan Kırklarelispor'a! | Transfer haberleri...

3 saat önce

Kulüp binasında başkan Volkan Can'ın da katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde 19 yaşındaki Malik Karaahmet, iki yıllık sözleşmeye imza attı.

Galatasaray'dan Kırklarelispor'a! | Transfer haberleri..., System.String[]

Kulüp binasında başkan Volkan Can'ın da katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde 19 yaşındaki Malik Karaahmet, iki yıllık sözleşmeye imza attı.


Başkan Can, burada yaptığı konuşmada, yeni transferler ile takımın gücüne güç kattıklarını söyledi. Malik Karaahmet'i takıma kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Can, bu yıl tecrübeli bir takım oluşturduklarını belirtti.


Fenerbahçe'den Caner Koca ile de kısa süre önce 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını anımsatan Can, hedeflerinin bu yıl çok yüksek olduğunu dile getirdi.


Can, Kırklarelispor'un hak ettiği yere geleceğini sözlerine ekledi.


Almanya'nın Karlsruher takımından 2018-2019 sezonu öncesi Galatasaray'a transfer olan Malik, 21 Yaş Altı Ligi'nde 24, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1, UEFA Gençlik Ligi'nde ise 5 maça çıkarken, tamamı ligde 9 gol kaydetti.

Malik Karaahmet, Kırklarelispor, Galatasaray, Volkan Can, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:19 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaraylı Malik Karaahmet, Kırklarelispor'a transfer oldu!
Galatasaray, Falcao'nun ne zaman İstanbul'a geleceğini açıkladı Radamel Falcao, yarın sağlık kontrolünden geçecek Radamel Falcao: Taraftarla buluşacağım anı sabırsızlıkla bekliyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.9.2019 15:10:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray'dan Kırklarelispor'a! | Transfer haberleri...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]