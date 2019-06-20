Galatasaray'dan Köln'de çifte kupalı kutlama
36 dakika önce
yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ın hem Ziraat Türkiye Kupası hem de lig şampiyonluğumuz hayırlı olsun. Başkanımız ve yönetim olarak öncelikle Fatih Terim'e ve sporcularımızın hepsine çok teşekkür ediyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:30 Kaynak: DHA
yaptığı açıklamada, " Galatasaray
'ın hem Ziraat Türkiye
Kupası hem de lig şampiyonluğumuz hayırlı olsun. Başkanımız ve yönetim olarak öncelikle Fatih Terim
'e ve sporcularımızın hepsine çok teşekkür ediyoruz" dedi.
Geceye İstanbul
'dan katılan GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu
da "Burada olmaktan çok mutluyuz. Galatasaray sevgisi dünyada sınır tanımayan bir sevgi. Özellikle Almanya
, Köln
bu sevginin doruğa ulaştığı yerlerden bir tanesi. Bizim için değerli olan 22'nci şampiyonluğumuzu burada, Köln'de yaşayan Galatasaraylılarla birlikte kutlamaktan son derece mutluyuz" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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