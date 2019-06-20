Son Dakika Haberleri: Galatasaray'dan Köln'de çifte kupalı kutlama
Son Dakika Spor Haber

Galatasaray'dan Köln'de çifte kupalı kutlama

16 dakika önce

yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ın hem Ziraat Türkiye Kupası hem de lig şampiyonluğumuz hayırlı olsun. Başkanımız ve yönetim olarak öncelikle Fatih Terim'e ve sporcularımızın hepsine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Galatasaray'dan Köln'de çifte kupalı kutlama, System.String[]
yaptığı açıklamada, " Galatasaray'ın hem Ziraat Türkiye Kupası hem de lig şampiyonluğumuz hayırlı olsun. Başkanımız ve yönetim olarak öncelikle Fatih Terim'e ve sporcularımızın hepsine çok teşekkür ediyoruz" dedi.
Geceye İstanbul'dan katılan GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu da "Burada olmaktan çok mutluyuz. Galatasaray sevgisi dünyada sınır tanımayan bir sevgi. Özellikle Almanya, Köln bu sevginin doruğa ulaştığı yerlerden bir tanesi. Bizim için değerli olan 22'nci şampiyonluğumuzu burada, Köln'de yaşayan Galatasaraylılarla birlikte kutlamaktan son derece mutluyuz" diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:44 Kaynak: DHA
ziraat türkiye kupası, hem, köln, galatasaray, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray Luyindama'nın bonservisini aldı Galatasaray'dan Ali Koç'a sert Fatih Terim cevabı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Dev gibi orduları yendik Onyekuru'dan transfer resti!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 12:00:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray'dan Köln'de çifte kupalı kutlama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]