Galatasaray'dan korona virüs açıklaması
05.04.2021 17:07
Galatasaray Kulübü, erkek voleybol takımına yapılan testlerin neticesinde teknik ekipten 1 kişinin testinin pozitif olduğunu açıkladı.
Galatasaray Kulübü, erkek voleybol takımına yapılan testlerin neticesinde teknik ekipten 1 kişinin testinin pozitif olduğunu açıkladı.
Galatasaray Kulübü, resmi internet sitesinden erkek voleybol takımına uygulanan Covid-19 PCR testlerine ilişkin açıklama yaptı. Teknik ekipten 1 kişinin testinin pozitif olduğunun belirtildiği açıklama şu şekilde:
"Galatasaray Erkek Voleybol Takımı oyuncularımız ve teknik heyet çalışanlarımızın bu sabah yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve 1 teknik heyet çalışanımızın test sonucu pozitif çıkmıştır. Tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır."
(İHA)
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