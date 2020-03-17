Galatasaray'dan 'korona virüs' önlemi - Son Dakika

Galatasaray, korona virüs tedbirleri kapsamında Kalamış Tesisleri, Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri ve Küçükçekmece Kürek Tesisleri'ndeki tüm sportif ve sosyal faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"İçişleri Bakanlığımızın genelgesi uyarınca Galatasaray Kalamış Tesisleri, Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri ve Küçükçekmece Kürek Tesisleri'nde tüm sportif ve sosyal faaliyetler geçici olarak durdurulmuş; üyelerimize açık lokal, restoran, havuzlar süresiz olarak kapatılmıştır."

(İHA)