Galatasaray'dan kötü rekor! Şampiyonlar Ligi..

Galatasaray Şampiyonlar Ligi grup 4. hafta maçında Real Madrid ile deplasmanda karşılaşıyor. Galatasaray maça istediği gibi başlayamadı ve ilk 15 dakikada kalesinde 3 gol birden gördü.



İlk 15 dakikada 3 gol



Galatasaray maçına başında Rodrygo'nun 2 golü ve Sergio Ramos'un penaltı golüne engel olamadı ve ilk 15 dakika sonunda üç farklı geriye düştü.