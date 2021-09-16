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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı - Son Dakika

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı

16.09.2021 21:42
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı, System.String[]

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında sahasında İtalya'nın Lazio takımını 1-0 yenerek bu etaba galibiyetle başladı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında sahasında İtalya'nın Lazio takımını 1-0 yenerek bu etaba galibiyetle başladı.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısında oyunun kontrolünü Galatasaray elinde tuttu. İyi pas yapan sarı-kırmızılılar, rakibinin baskı kurma çabalarına izin vermedi. İlk yarıda en net pozisyona Galatasaray, Olimpiu Morutan ile girerken, genç futbolcunun şutunda top direkten döndü. Bunun haricinde iki ekip adına da önemli bir pozisyon yaşanmazken devre arasına 0-0 eşitlikle girildi.

İkinci yarıda baskılı ve etkili oynayan taraf yine Galatasaray oldu. Kerem Aktürkoğlu ile ataklar geliştiren sarı-kırmızılı ekip, aradığı golü 67. dakikada Lazio kalecisi Thomas Strakosha'nın büyük hatasında buldu. Kalan bölümde iyi savunma yapan Galatasaray, rakibine uzaktan şutlar haricinde net gol fırsatı vermedi ve mücadeleyi 1-0 kazandı.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, Lazio'nun yanı sıra Fransa'nın Olympique Marsilya ve Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımlarının yer aldığı gruba 3 puanla iyi bir başlangıç yaptı.

Karşılaşma sonrasında Galatasaraylı futbolcular, galibiyeti taraftarıyla karşılıklı tezahürat yaparak kutladı.

Galatasaray, gruptaki 2. maçını 30 Ekim Perşembe günü deplasmanda Olympique Marsilya ile oynayacak.

Strakosha'nın hatası Lazio'ya pahalıya mal oldu

Lazio'nun Arnavut file belçisi Strakosha, yaptığı büyük hatayla Galatasaray'ın öne geçmesine neden oldu.

Karşılamanın 67. dakikasında sağ kanatta topu alan Galatasaraylı Morutan, içeri kat ederek ortasını yaptı. Savunmada Manuel Lazzari'nin ceza sahasında müdahale ettiği meşin yuvarlak yükseklik kazandı. Kale çizgisine düşmek üzere olan topu tutmak isteyen Strakosha, uygun durumda olmasına rağmen meşin yuvarlağı elinden kaçırınca takımının 1-0 geri düşmesine sebebiyet verdi.

Morutan direği geçemedi

Galatasaray'ın Rumen oyuncusu Olimpiu Morutan'ın ilk yarıda çıkardığı bir şut direğe takıldı.

Karşılaşmanın 24. dakikasında ceza sahası içi sağ çaprazda uygun durumda topla buluşan genç futbolcunun vuruşunda, üst direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına döndü.

Vedat Muric, Lazio formasıyla sahada

Türkiye'de birçok takımda forma giyen Kosovalı santrfor Vedat Muric, Galatasaray'a karşı mücadele etti.

Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve son olarak Fenerbahçe'de top koşturan Vedat, Lazio formasıyla Galatasaray karşısında süre buldu.

Fenerbahçe'ye transfer olduğu dönemde adı Galatasaray ile de anılan ancak sarı-lacivertlilere imza atan 27 yaşındaki golcü futbolcuya sarı-kırmızılı taraftarlar ıslıkla tepki gösterdi.

Lazio'ya sahasında yine kaybetmedi

Galatasaray, İtalyan temsilcisi ile sahasında oynadığı 3. maçta da yenilmedi.

Daha önce 2001-2002 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan temsilcisiyle eşleşen sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki maçı 1-0 kazandı.

Galatasaray ile Lazio, ikinci kez 2015-2016 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda karşılaştı. Galatasaray'ın sahasındaki maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Roma temsilcisiyle üçüncü kez rakip olan sarı-kırmızılılar, sahasındaki karşılaşmayı yine kaybetmedi.

Ayrıca iki takım arasındaki 5. randevudan galibiyetle ayrılan Galatasaray, rakibiyle galibiyet sayılarını eşitledi. Daha önceki 4 karşılaşmada Lazio'nun 2, Galatasaray'ın 1 galibiyeti bulunurken, 1 müsabaka ise beraberlikle sonuçlanmıştı. Sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle rakibiyle galibiyet sayılarına eşitlik getirdi.

Son 9 resmi maçında yenilmedi

Galatasaray, çıktığı son 9 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Bu sezon 11 resmi maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Hollanda temsilcisi PSV ile yaptığı 2 maçı da kaybetti.

Galatasaray, sonrasında UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de yaptığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, mağlubiyet yüzü görmediği söz konusu 9 mücadelede 17 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Lazio, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı - Son Dakika Spor


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