Galatasaray'dan ligde 2'de 2 - Son Dakika

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasındaki GZT Giresunspor galibiyetinden arından ikinci haftada da Hatayaspor'u mağlup etti.
Süper Lig'e deplasmandaki 2-0'lık GZT Giresunspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray, ikinci haftadan da galibiyetle ayrıldı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Hatayspor ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, 1-0 geriye düştüğü mücadeleden Sofiane Feghouli ve Christian Luyindama'nın golleri ile 2-1 galip ayrıldı.
Galatasaray ligin üçüncü haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
(Oğuzhan Ort/İHA)
Kaynak: İHA
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