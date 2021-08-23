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Galatasaray'dan ligde 2'de 2 - Son Dakika

Galatasaray'dan ligde 2'de 2

23.08.2021 23:53
Galatasaray'dan ligde 2'de 2, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasındaki GZT Giresunspor galibiyetinden arından ikinci haftada da Hatayaspor'u mağlup etti.

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasındaki GZT Giresunspor galibiyetinden arından ikinci haftada da Hatayaspor'u mağlup etti.

Süper Lig'e deplasmandaki 2-0'lık GZT Giresunspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray, ikinci haftadan da galibiyetle ayrıldı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Hatayspor ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, 1-0 geriye düştüğü mücadeleden Sofiane Feghouli ve Christian Luyindama'nın golleri ile 2-1 galip ayrıldı.

Galatasaray ligin üçüncü haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Galatasaray'dan ligde 2'de 2
Galatasaray'dan ligde 2'de 2

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Galatasaray, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Galatasaray'dan ligde 2'de 2 - Son Dakika


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