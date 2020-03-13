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Galatasaray'dan 'liglerin ertelenmesi' çağrısı
10 dakika önce
Galatasaray Kulübü, liglerin seyircisiz oynanması yerine, ilk etapta 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi görüşünde olduğunu duyurdu.
Galatasaray Kulübü, liglerin seyircisiz oynanması yerine, ilk etapta 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi görüşünde olduğunu duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:47
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