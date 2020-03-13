Galatasaray'dan 'liglerin ertelenmesi' çağrısı - Son Dakika
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Galatasaray'dan 'liglerin ertelenmesi' çağrısı

10 dakika önce

Galatasaray Kulübü, liglerin seyircisiz oynanması yerine, ilk etapta 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi görüşünde olduğunu duyurdu.

Galatasaray'dan 'liglerin ertelenmesi' çağrısı, System.String[]

Galatasaray Kulübü, liglerin seyircisiz oynanması yerine, ilk etapta 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi görüşünde olduğunu duyurdu.

Galatasaray, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:47 
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