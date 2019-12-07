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Galatasaray'dan Luyindama açıklaması

6 saat önce

Galatasaray Kulübü, Christian Luyindama'nın sol diz ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı olduğunu bildirdi.

Galatasaray'dan Luyindama açıklaması, System.String[]

Galatasaray Kulübü, Christian Luyindama'nın sol diz ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı olduğunu bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Oyuncumuz Christian Luyindama, bugün sponsor hastanemiz Liv Hospital'da kulüp doktorumuz Yrd. Doç. Dr. Yener İnce tarafından başarılı bir sol diz ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı geçirmiştir.

Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, en kısa zamanda eski sağlığına ulaşmasını temenni ederiz."


Christian Luyindama, Liv Hospital, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 02:40 Kaynak: DHA
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