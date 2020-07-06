Galatasaray'dan Mandzukic bombası! Bedavaya...

Pandemi sonrası ligde şok puan kayıpları yaşayan Galatasaray, transfer çalışmalarına öncelik verdi. Nagatomo ve Onyekuru ile vedalaşan Cim Bom'da, Lemina ve Seri'nin kiralık sözleşmeleri bitecek.



Falcao, Feghouli ve Belhanda satılabilir. Kısacası Sarı- Kırmızılılar'da ciddi bir hareketlilik var. Daha önce menacerler vasıtasıyla önerilen Mario Mandzukic artık boşta. 34 yaşındaki Hırvat yıldız, Katar ekibi Al-Duhail ile olan sözleşmesini feshetti.



İtalyan basınının daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye yazdığı Mandzukic'in transferi, biraz da Falcao'ya bağlı. Eğer Kolombiyalı yıldız giderse, maaş bütçesinde yeni bir süperstar için yer açılabilir.



Kanatlarda boşluk...



Sarı-Kırmızılılar'da öncelik verilen bölgelerden biri de kanat. Onyekuru ayrıldı, Feghouli de gidebilir. Yönetim, 'eski Aslan' Bruma'yı gündemine aldı. Her fırsatta Galatasaray'a geri dönmek istediğini söyleyen 25 yaşındaki Portekizli'nin PSV ile 2023'e kadar mukavelesi var. Şartlar oluşursa Cim Bom, kiralama formülüyle Bruma'yı bitirmek amacında. (Fanatik)



