Galatasaray'dan Marcelo Saracchi açıklaması

Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Galatasaray'ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi'nin sağ adalesinde ağrı hissettiği, durumunun salı günü yapılacak kontrollerden sonra belli olacağı ifade edildi.
Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden Marcelo Saracchi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sağ adductor (kasık) adalesinde ağrı hisseden Marcelo Saracchi'nin sağlık durumu hakkındaki açıklama, salı günü gerçekleştirilecek tetkiklerin ardından yapılacaktır" denildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 21:42 - Kaynak: İHA
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