Galatasaray'dan Mariano için yeni karar! Bir sezon daha... - Son Dakika

Galatasaray'dan Mariano için yeni karar! Bir sezon daha...

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Sezon bitimi sağ beke takviye planlayan Galatasaray'da hem Mariano'nun performansı hem de yaşanan gelişmeler sürpriz bir seçeneğin gündeme alınmasına neden oldu Şener ve Linnes'in ilk 11 düzeyinde performans sergileyememesi ve Mariano'nun da kontratı sona ereceği...

Galatasaray'dan Mariano için yeni karar! Bir sezon daha..., System.String[]

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK - Sezon bitimi sağ beke takviye planlayan Galatasaray'da hem Mariano'nun performansı hem de yaşanan gelişmeler sürpriz bir seçeneğin gündeme alınmasına neden oldu Şener ve Linnes'in ilk 11 düzeyinde performans sergileyememesi ve Mariano'nun da kontratı sona ereceği için transfer öncelikleri arasında 1 numaraya bu mevkii yazılmıştı. ve kulüp sağ bek için aylar önce görüşmelere başlarken listenin başındaki isim ise Olympiakos ile sözleşmesi bitecek olan Omar Elabdellaoui'ydi.

Sözleşmesi bitiyor ancak...

Gelmeye sıcak bakan ve görüşmelerde mesafe kat edilen Norveçli futbolcunun istediği ücret ve talepleri ise görüntüyü olumsuza çevirdi. Bonservisi olmadığı için cazip gözüken 28 yaşındaki futbolcunun 1.5 milyon Euro imza parası ve istediği yıllık ücret ile Galatasaray'ın teklifi arasında da farkın olması bu seçeneğin rafa kalkmasına neden oldu. Bu gelişmelerin ardından sarı kırmızılıların yeni sağ bekinin kim olacağı merak edilirken sürpriz bir seçenek gündeme alındı ve Mariano ile 1 yıllık sözleşme imzalanması opsiyonlar arasına alındı.

Menajerine haber gönderildi

Bu sezon sezon özellikle ligin 2. yarısındaki performansı ile Fatih Terim'in beğendiği 34 yaşındaki sağ bekin bir sezon daha kalması gündeme geldi. Galatasaray Yönetimi ülkesine dönme hazırlığı yapan Mariano'nun acele etmemesini menajerine iletti. Eğer Brezilyalı oyuncu için Fatih Terim de sezon sonunda "1 yıl daha kalsın" kararı verir ve Mariano da ücretinde ciddi bir indirimi kabul ederse kontratı 1 yıl daha uzatılacak. Ancak yıllık 2.3 milyon Euro alan Sambacı'nın kalabilmesi için ücretinde yarı yarıya indimi kabul etmesi gerekiyor.

Galatasaray, Olympiakos, Ali Naci, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 08:10 

Son Dakika Spor Galatasaray'dan Mariano için yeni karar! Bir sezon daha... - Son Dakika Spor
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