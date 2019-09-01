Son Dakika Haberleri: Galatasaray'dan Mario Lemina bombası!
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Galatasaray'dan Mario Lemina bombası!

11 saat önce

Transfer döneminin bitmesine saatler kala Galatasaray, bombaları patlatıyor.

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Transfer döneminin bitmesine saatler kala Galatasaray, bombaları patlatıyor. Monaco'nun süperstarı Falcao'yu kadrosuna katan Cim Bom, gözünü orta saha transferine çevirdi. Çalışmalarını sürdüren Galatasaray Yönetimi, Mario Lemina transferinde önemli bir yol katetti.


Fransız yıldız, yarın öğlen saatlerinde Galatasaray'la transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a gelecek. 26 yaşındaki futbolcunun kiralık olarak kadroya katılması bekleniyor.


Mario Lemina kimdir?


Tam adı Mario Rene Junior Lemina olan Gabonlu yıldız, futbol hayatına Lorient altyapısında başladı. Burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken başarılı orta saha oyuncusu, 2013 yılında 4 milyon euro karşılığında Marsilya'ya transfer oldu. Marsilya'da vazgeçilmez isimlerin başında gelen yıldız oyuncu, 2015 yılında satın alma opsiyonuyla İtalyan devi Juventus'a transfer oldu. Çizme'de 17 maça çıkan ve 2 gol kaydeden Lemina, dünya devinde kalmayı başardı. İtalyan ekibinin kasasından yıldız oyuncu için 9.8 milyon euro çıktı. Diğer sezonda 28 maçta oynayan Lemina'nın yeni durağı İngiltere oldu.


Bu sezon resmi bir maça çıkmayan Lemina, geçen sezon Southampton formasıyla 21 Premier Lig maçına çıktı, 1 gol ve 1 asistle oynadı. Lemina, defansif orta saha bölgesinin yanısıra sağ bekte de görev aldı.

Galatasaray, İstanbul, Falcao, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:49 
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