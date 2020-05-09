Galatasaray'dan Mario Mandzukic harekatı!

Spor Arena Dış Haberler | Galatasaray, Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun Suudi Arabistan'a transfer olma ihtimaline karşılık yeni golcüsünü belirledi.



TuttoMercato'nun haberine göre; Galatasaray, Juventus'tan Al-Duhail'e transfer olan ancak Katar'da mutsuz olan Mario Mandzukic'in peşine düştü.









"TÜRKİYE ONUN İÇİN İYİ OLUR"



Galatasaray ve Hırvatistan Milli Takımı'nın eski stoperi Stjepan Tomas ise bu transfer ihtimaliyle ilgili olarak "Mario'nun adı Beşiktaş'la da geçiyor. Türkiye onun için çok iyi olur. Avrupa futbolu orada yakından takip ediliyor. Ancak sözleşme ücretlerinin düşürülmesi gündemde. Bu durum Falcao'yu da etkilemiş olabilir. Futbola geri dönmek istiyorsa para onun için ikinci planda olmalı. Katarlılar ona çok para veriyor ama Avrupa futbolunun kalitesi hala farklı bir seviyede" dedi.



Bu arada haberde Fatih Terim'in EURO 2016'da hayran olduğu Mandzukic'i daha önce birkaç kez transfer etmek istediği ancak başarılı olamadı belirtildi.



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