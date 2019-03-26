Son Dakika Haberleri: Galatasaray'dan Mitroglou Açıklaması

Galatasaray'dan Mitroglou Açıklaması

1 saat önce

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray'dan Mitroglou Açıklaması, System.String[]


Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Ahmet Çalık ve Sinan Gümüş, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Yuto Nagatomo ise kendisi için hazırlanan özel program dahilindeki kuvvet çalışmalarını sürdürdü. Konstantinos Mitroglou'nun yapılan MR incelemesinde alt arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği, oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.

Öte yandan Türkiye A Milli Takımı'ndan dönen Emre Taşdemir, günü adaptasyon çalışmasıyla geçirdi.

Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:18 Kaynak: DHA

Türkiye Kupası, Yeni Malatyaspor, Evkur, Galatasaray, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray Karıştı! Fatih Terim İmzalamıyor, İstifa Bile Edebilir Şener Özbayraklı, Galatasaray'a "Evet" Dedi Galatasaray'ın İstediği Babel İçin Fenerbahçe Devreye Girdi Mehmet Helvacı: Galatasaray'a Kayyum Atanabilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 17:07:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray'dan Mitroglou Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]