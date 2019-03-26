Galatasaray'dan Mitroglou Açıklaması

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.





Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Ahmet Çalık ve Sinan Gümüş, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Yuto Nagatomo ise kendisi için hazırlanan özel program dahilindeki kuvvet çalışmalarını sürdürdü. Konstantinos Mitroglou'nun yapılan MR incelemesinde alt arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği, oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.



Öte yandan Türkiye A Milli Takımı'ndan dönen Emre Taşdemir, günü adaptasyon çalışmasıyla geçirdi.



Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.



- İstanbul

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