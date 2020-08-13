Galatasaray'dan mobil uygulama

Galatasaray, sarı-kırmızılı taraftarlara çok daha yakın olabilmek için resmi mobil uygulamasını hayata geçiriyor.

Galatasaray Spor Kulübü, yeni çıkaracağı mobil uygulama ile üyelik satışlarıyla gelir elde etmek ve taraftarlarını daha yakından tanımayı hedefliyor.

Galatasaray Futbol Takımı başta olmak üzere tüm branşlardan perde arkası görüntüler, anlık bilgilendirmeler, röportajlar, anketler, yarışmalar, detaylı istatistikler ve canlı maç takipleri ile mobil uygulama üyeleri için günlük hayatlarında iyi bir deneyim hedefleniyor. Uygulama içinde üyelere yeni sezon ürünlerinde üyelik süreleri boyunca yüzde 10 indirim avantajı sunacak. Galatasaray taraftarları, mobil uygulamayı indirip üye olarak kulüplerine destek olurken, bir yandan da takımlarına ait özel anların parçası olacak.

Uygulama dün itibariyle ilk olarak yurt dışındaki taraftarların kullanımına açıldı. Çok yakında Türkiye'deki taraftarların da indirilebileceği ifade edildi. - İSTANBUL