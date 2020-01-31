Galatasaray'dan Monaco ile Belhanda pazarlığı

Fransız basınında yer alan haberler göre; Monaco Kulübü, Faslı futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.
Sarı kırmızılıların kapısını çalan Fransızlar, "Belhanda'nın maaşını yarı yarıya ödelim" önerisinde bulundu. Galatasaray'lı yöneticiler ile tecrübeli futbolcunun maaşının büyük kısmının Monaco tarafından ödenmesini istiyor.
Galatasaray ile Monaco yönetimi arasında yapılacak son görüşmede eğer maaş konusunda uzlaşılmaya varılamazsa, Fransızların transferi askıya alacağı belirtildi.
Öte yandan kiralık oynadığı Aslan'da kadro dışı kalan Nzonzi, İstanbul'dan ayrılarak Paris'e gitti. Fransız futbolcunun 1. Lig takımlarından Rennes'le anlaşması bekleniyor.