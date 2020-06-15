Galatasaray'dan Muslera ve Andone açıklaması

Galatasaray Kulübü, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Fernando Muslera ve Florin Andone'nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray Kulübü, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Fernando Muslera ve Florin Andone'nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Çaykur Rizespor maçında girdiği ikili mücadele sonrası sağ tibia ve fibulasında kırık oluşan oyuncumuz Fernando Muslera'nın bugün yapılacak tetkikleri sonrası ameliyatı planlanacaktır.

Aldığı darbe nedeniyle sağ dizinde ileri derecede esnemesi olan Florin Andone'nin ise ileri tetkikleri sonrası tedavisine başlanacaktır." - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, sporcu sosyal tesisinin açılışı için Türkiye'ye geliyor

Galatasaray'dan Rize maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya çok sert tepki: Cellat başıdır

Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan hak göndermesi: Alacağımız vardı, onu aldık

Manchester United'ın kalecisi David de Gea'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı

Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas bağırıyorum

Ünlü spikerin yürüyüş sırasında eğilerek verdiği poz beğeni rekoru kırdı

Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı

Galatasaray, Muslera ve Andone'nin son durumları hakkında açıklama yaptı

Club Brugge, Galatasaray'dan kiraladığı Diagne'nin sözleşmesini feshetti

G.Saray'da Muslera 16 Haziran'da ameliyat oluyor! Andone'de çifte yırtık tespit edildi

Ünlü modeller Tamra Dae ve Melody Rae, iç çamaşırlarıyla basketbol maçı yaptı

Fatih Terim, Rize yenilgisi sonrası hakeme isyan etti: Kural oynat diyor da nereye kadar, kırılıncaya kadar mı?

F.Bahçe yönetimi, nargile içerken görüntülenen Kruse'nin bileti kesti

Marcelo Saracchi hakemin kararını eleştirdi: Uydurma bir penaltı verdi

Muslera'nın sakatlığının ardından Galatasaray, 10 yıl sonra kaleci arayışlarına başlayacak