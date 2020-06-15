Galatasaray'dan Muslera ve Andone'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı futbol takımının Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile yaptığı maçta sakatlanan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera ve Rumen forvet Florin Andone'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı futbol takımının Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile yaptığı maçta sakatlanan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera ve Rumen forvet Florin Andone'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor maçında girdiği ikili mücadele sonrası sağ tibia ve fibulasında kırık oluşan oyuncumuz Fernando Muslera'nın bugün yapılacak tetkikleri sonrası ameliyatı planlanacaktır. Aldığı darbe nedeniyle sağ dizinde ileri derecede esnemesi olan Florin Andone'nin ise ileri tetkikleri sonrası tedavisine başlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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