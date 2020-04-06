Galatasaray'dan Mustafa Kapı'ya Hollanda'dan talip çıktı! Son dakika

Galatasaray'da A takımda oynamak isteyen, U19'da yer almayı kabul etmeyen Mustafa Kapı, sarı-kırmızılıların yeni mukavele teklifine "Hayır" yanıtı verdi. Bu gelişme sonrası Mustafa kapı kadro dışı bırakıldı. Avrupa'da kariyerine devam etmek isteyen 17 yaşındaki Mustafa Kapı'nın yeni sezonda nereye gideceği merakla bekleniyor.



8 Ağustos'ta 18 yaşına girecek olan Mustafa Kapı, transferde talimat engeline takılmayacak. Cimbom'un kadro dışı bıraktığı genç oyuncu Mustafa Kapı'ya Hollanda'dan Fortuna Sittard talip oldu.



Hollanda ekibinin başkanı Işıtan Gün, genç yıldızı takıma katmakta kararlı. Koronavirüs salgını nedeniyle transfer çalışmaları askıya alınsa da, Fortuna Sittard'ın önümüzdeki süreçte Mustafa Kapı için somut adımlar atması bekleniyor. (Sabah)