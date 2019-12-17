Galatasaray'dan Okay Yokuşlu hamlesi | Transfer haberleri - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'dan Okay Yokuşlu hamlesi | Transfer haberleri - Son Dakika Spor

Galatasaray'dan Okay Yokuşlu hamlesi | Transfer haberleri

6 saat önce

Celta Vigo'da uzun süre formasından uzak kalan ve kulüple ilgili tüm sosyal medya paylaşımlarını kaldıran Okay Yokuşlu, bir süredir Galatasaray'ın radarında.

Galatasaray'dan Okay Yokuşlu hamlesi | Transfer haberleri, System.String[]

Celta Vigo'da uzun süre formasından uzak kalan ve kulüple ilgili tüm sosyal medya paylaşımlarını kaldıran Okay Yokuşlu, bir süredir Galatasaray'ın radarında. Sarı-Kırmızılılar'ın, Nzonzi'nin yerine transfer etmek istediği 25 yaşındaki futbolcu, iki haftadır deyim yerindeyse kıymete bindi!


Celta Vigo'nun son iki maçında da 90 dakika sahada kalan milli oyuncunun, kulübüyle 2023 yılına kadar mukavelesi bulunuyor. Daha önce Okay'ı bonservisiyle kadrosuna katmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, bu gelişme üzerine oyuncuyu kiralamak için girişimlerde bulunacak. (Fanatik)


Galatasaray, Celta Vigo, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 06:20 
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