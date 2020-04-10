Galatasaray'dan Omar Elabdellaoui hamlesi! Resmen...

Galatasaray'dan son dakika transfer haberi... Sözleşmesi bitecek olan Mariano ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray için Yunanistan'dan flaş bir iddia geldi… Olympiakos formasını giyen ve sezon sonunda serbest kalacak olan Omar Elabdellaoui'nin Sarı- Kırmızılılar'dan teklif aldığı belirtiliyor.



Aslan'a bir Norveçli sağ bek dahaSözleşmesi bitecek olan Mariano ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray için Yunanistan'dan flaş bir iddia geldi… Olympiakos formasını giyen ve sezon sonunda serbest kalacak olan Omar Elabdellaoui'nin Sarı- Kırmızılılar'dan teklif aldığı belirtiliyor.



Norveç Milli Takımı'nda Martin Linnes ile birlikte görev yapan 28 yaşındaki futbolcu bu sezon 28 lig maçında 1 gole imzasını attı.









(Takvim)