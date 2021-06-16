Galatasaray'dan Ömer Bayram ve Emre Taşdemir için imza töreni

Galatasaray Kulübü, sözleşme yenilediği Ömer Bayram ve Emre Taşdemir için imza töreni düzenledi.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ömer ve Emre, Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın hazır bulunduğu törenle sözleşmeye imza attı.

Hastanede tedavi olan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ise video konferans yöntemi ile törene katılarak açıklamada bulundu.

Futbolcularla 3,5 yılda fazla bir araya gelemediğini belirten Cengiz, "İkinci olarak dönüş uçağında varlar ise merhabalaşıyorum onlarla. O kadar. Kendilerini görme şansım bir ya da iki defa Florya'da görmek dışında yok maalesef. Bu an benim için çok değerli. Kendilerini karşılamış gibi oluyorum. Sevgili Emre ile Ömer'e tekrar 'hoş geldiniz' diyorum. Bu anın futbolcularımız için bir değer olduğunu düşünüyorum ve bu yüzden hastanede olsam da imza törenine katılmak istiyorum. Bu kendine, karşındakine ve camiaya saygıdır." ifadelerini kullandı.

Ömer Bayram'ın mücadeleci bir futbolcu olduğunu vurgulayan Cengiz, "Kulübe geldiğin anda, bana bebekliğinden itibaren sarı-kırmızılı fotoğraflarını gösterdiler. O bana yetmişti. Bunlar çok önemli şeyler. Giderek maddileşen dünyada 'ya bir amacı ya da çıkarı var' diyorlar. Halbuki bazı futbolcular kendisini sahaya vermez, bazıları ise yürekten mücadele eder. İstediğimiz futbolcu tipi ikincisi. Her zaman sen oyuna girince hareket ve dinamizm getirdin." değerlendirmesinde bulundu.

Emre Taşdemir'in de Galatasaray'a gelmek için çok düşük bir ücreti kabul ettiğine dikkati çeken Cengiz, "Çok büyük bir mücadele verdin. Ciddi sakatlıklar geçirdin. Senden yine yüreğine koymanı istiyorum. Yabancı düşmanı asla değilim. Yabancılar alınmasın. Bir Türk olarak tüm kimliğini ve karakterini koy. Siz zaten bunu yapıyorsunuz. Benim futbolcularım kişilikli ve karakterlidir." diye konuştu.

Albayrak: "Bugüne kadar en ufak zorluk ve kırgınlıkla karşılaşmadık"

Törende açıklamada bulunan Abdurrahim Albayrak ise, şunları söyledi:

" Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk'ten sonra şimdi de Ömer Bayram ve Emre Taşdemir kardeşlerimizle bugün mukavele yeniliyoruz. İki kardeşime de teşekkür ediyorum. Bugüne kadar en ufak zorluk ve kırgınlıkla karşılaşmadık. Ne dediysek evet dediler. Ne verdiysek aldılar. Vermedik, almadılar. Tek kelime yapmadılar. İndirim dedik kabul ettiler."

Mustafa Cengiz'e de seslenen Albayrak, "Sevgili Mustafa Cengiz başkanım ile dün pasta kestik. Duyduğum kadarıyla gece 12'de sevgili başkanımı tekrar hastaneye getirmişler. Bu geceyi yine hastanede geçirmiş. Kendisini bu kadar Galatasaray'a adamış gecesini gündüzünü Galatasaray'a vermiş Mustafa Cengiz Başkanım; hakkınızı helal edin bize. Dün gerçekten çok çalıştınız. Halinizi gördüm ve hakikaten hakkınızı bize helal edin. Bir dakikanızı Galatasaraysız geçirmediniz. Bugün yine hastanede kemoterapi arasında kravatınızı takarak bu imza törenine katıldınız. Değerlerimizin kıymetini bilelim. Onları kaybettikten sonra üzülmeyelim. Mustafa Cengiz Başkanım büyük bir özveri ile çalışıyor. Sizi seviyoruz başkanım." ifadelerini kullandı.

Oyuncuların görüşleri

Futbolculardan Ömer Bayram, Galatasaray'da güzel günler geçirdiğini ve 2 kupa kazandığını belirterek, "Hocamız bana güvendi. İnşallah önümüzdeki üç sezon yine kupalarla, güzel günlerle geçer." görüşlerine yer verdi.

Sarı-kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile eşleşmesini değerlendiren Ömer, "Aslında çok mutluyum. Ben Hollanda'da doğdum, büyüdüm. Ailem, arkadaşlarım öğrenince bana mesaj attı. Onların desteğiyle ve oradaki taraftarımızla birlikte turu geçeceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Emre Taşdemir ise evi olarak gördüğü Galatasaray ile sözleşme yenilemenin mutluluğunu yaşadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Sayın başkanımıza ve yöneticilerimize bana inandıkları, güvendikleri için çok teşekkür ederim. Ben de bunun karşılığını sahada göstereceğim. Bir teşekkür de hocama etmek istiyorum. Bana Galatasaray'ın kapısını açtığı için, her zaman yanımda olduğu, arkamda durduğu için hocam Fatih Terim'e de çok teşekkür ederim. Bu sene bizim için yeni bir başlangıç var. Bütün kupaların en büyük favorisi biziz."