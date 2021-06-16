Üye Girişi
Galatasaray'dan Ömer Bayram ve Emre Taşdemir için imza töreni - Son Dakika

Galatasaray'dan Ömer Bayram ve Emre Taşdemir için imza töreni

16.06.2021 23:22
Galatasaray'dan Ömer Bayram ve Emre Taşdemir için imza töreni, System.String[]

Galatasaray Kulübü, sözleşme yenilediği Ömer Bayram ve Emre Taşdemir için imza töreni düzenledi.

Galatasaray Kulübü, sözleşme yenilediği Ömer Bayram ve Emre Taşdemir için imza töreni düzenledi.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ömer ve Emre, Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın hazır bulunduğu törenle sözleşmeye imza attı.

Hastanede tedavi olan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ise video konferans yöntemi ile törene katılarak açıklamada bulundu.

Futbolcularla 3,5 yılda fazla bir araya gelemediğini belirten Cengiz, "İkinci olarak dönüş uçağında varlar ise merhabalaşıyorum onlarla. O kadar. Kendilerini görme şansım bir ya da iki defa Florya'da görmek dışında yok maalesef. Bu an benim için çok değerli. Kendilerini karşılamış gibi oluyorum. Sevgili Emre ile Ömer'e tekrar 'hoş geldiniz' diyorum. Bu anın futbolcularımız için bir değer olduğunu düşünüyorum ve bu yüzden hastanede olsam da imza törenine katılmak istiyorum. Bu kendine, karşındakine ve camiaya saygıdır." ifadelerini kullandı.

Ömer Bayram'ın mücadeleci bir futbolcu olduğunu vurgulayan Cengiz, "Kulübe geldiğin anda, bana bebekliğinden itibaren sarı-kırmızılı fotoğraflarını gösterdiler. O bana yetmişti. Bunlar çok önemli şeyler. Giderek maddileşen dünyada 'ya bir amacı ya da çıkarı var' diyorlar. Halbuki bazı futbolcular kendisini sahaya vermez, bazıları ise yürekten mücadele eder. İstediğimiz futbolcu tipi ikincisi. Her zaman sen oyuna girince hareket ve dinamizm getirdin." değerlendirmesinde bulundu.

Emre Taşdemir'in de Galatasaray'a gelmek için çok düşük bir ücreti kabul ettiğine dikkati çeken Cengiz, "Çok büyük bir mücadele verdin. Ciddi sakatlıklar geçirdin. Senden yine yüreğine koymanı istiyorum. Yabancı düşmanı asla değilim. Yabancılar alınmasın. Bir Türk olarak tüm kimliğini ve karakterini koy. Siz zaten bunu yapıyorsunuz. Benim futbolcularım kişilikli ve karakterlidir." diye konuştu.

Albayrak: "Bugüne kadar en ufak zorluk ve kırgınlıkla karşılaşmadık"

Törende açıklamada bulunan Abdurrahim Albayrak ise, şunları söyledi:

" Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk'ten sonra şimdi de Ömer Bayram ve Emre Taşdemir kardeşlerimizle bugün mukavele yeniliyoruz. İki kardeşime de teşekkür ediyorum. Bugüne kadar en ufak zorluk ve kırgınlıkla karşılaşmadık. Ne dediysek evet dediler. Ne verdiysek aldılar. Vermedik, almadılar. Tek kelime yapmadılar. İndirim dedik kabul ettiler."

Mustafa Cengiz'e de seslenen Albayrak, "Sevgili Mustafa Cengiz başkanım ile dün pasta kestik. Duyduğum kadarıyla gece 12'de sevgili başkanımı tekrar hastaneye getirmişler. Bu geceyi yine hastanede geçirmiş. Kendisini bu kadar Galatasaray'a adamış gecesini gündüzünü Galatasaray'a vermiş Mustafa Cengiz Başkanım; hakkınızı helal edin bize. Dün gerçekten çok çalıştınız. Halinizi gördüm ve hakikaten hakkınızı bize helal edin. Bir dakikanızı Galatasaraysız geçirmediniz. Bugün yine hastanede kemoterapi arasında kravatınızı takarak bu imza törenine katıldınız. Değerlerimizin kıymetini bilelim. Onları kaybettikten sonra üzülmeyelim. Mustafa Cengiz Başkanım büyük bir özveri ile çalışıyor. Sizi seviyoruz başkanım." ifadelerini kullandı.

Oyuncuların görüşleri

Futbolculardan Ömer Bayram, Galatasaray'da güzel günler geçirdiğini ve 2 kupa kazandığını belirterek, "Hocamız bana güvendi. İnşallah önümüzdeki üç sezon yine kupalarla, güzel günlerle geçer." görüşlerine yer verdi.

Sarı-kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile eşleşmesini değerlendiren Ömer, "Aslında çok mutluyum. Ben Hollanda'da doğdum, büyüdüm. Ailem, arkadaşlarım öğrenince bana mesaj attı. Onların desteğiyle ve oradaki taraftarımızla birlikte turu geçeceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Emre Taşdemir ise evi olarak gördüğü Galatasaray ile sözleşme yenilemenin mutluluğunu yaşadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Sayın başkanımıza ve yöneticilerimize bana inandıkları, güvendikleri için çok teşekkür ederim. Ben de bunun karşılığını sahada göstereceğim. Bir teşekkür de hocama etmek istiyorum. Bana Galatasaray'ın kapısını açtığı için, her zaman yanımda olduğu, arkamda durduğu için hocam Fatih Terim'e de çok teşekkür ederim. Bu sene bizim için yeni bir başlangıç var. Bütün kupaların en büyük favorisi biziz."

Mustafa Cengiz, Emre Taşdemir, Ömer Bayram, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray'dan Ömer Bayram ve Emre Taşdemir için imza töreni - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

G.Saray'da transfer bitmiyor! Emre Taşdemir ve Ömer Bayram'ın sözleşmesi uzatıldı 23:00 G.Saray'da transfer bitmiyor! Emre Taşdemir ve Ömer Bayram'ın sözleşmesi uzatıldı İşte annelik böyle bir şey! Fedakar leylek, ölüm pahasına yavrularını korudu 22:23 İşte annelik böyle bir şey! Fedakar leylek, ölüm pahasına yavrularını korudu Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti 21:59 Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti
Maçı stattan seyreden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yıkan skor! Üzüntüsü yüzüne yansıdı 21:54 Maçı stattan seyreden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yıkan skor! Üzüntüsü yüzüne yansıdı Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İmkansız gibi ama mucize bizim işimiz 21:12 Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İmkansız gibi ama mucize bizim işimiz Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e sosyal medyada tepki yağıyor 20:09 Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e sosyal medyada tepki yağıyor
Saadet Partisi'ndeki gerilimde yeni perde! Eski Genel Başkan Mustafa Kamalak da safını seçti 19:31 Saadet Partisi'ndeki gerilimde yeni perde! Eski Genel Başkan Mustafa Kamalak da safını seçti Bakan Koca'nın paylaştığı 1 günde 224 kişiye aşı yapan Sabire hemşire konuştu 18:32 Bakan Koca'nın paylaştığı 1 günde 224 kişiye aşı yapan Sabire hemşire konuştu

Son Dakika Haberleri
18:52 İstanbullulara yeni müjde! Metrolara sınırsız internet geliyor
18:43 Aleksey Miranchuk'un attığı şık gol, Rusya'ya 3 puan kazandırdı
18:39 Duygu Delen davasının dördüncü duruşmasında, sanık "ev hapsi şartıyla" tahliye edildi
18:24 Rusya hocasının göndermesi olay oldu! Ronaldo'nun masadan kaldırdığı kolayı içti
18:05 "Geçmişi kirli" tartışmasında geri adım attı! Mehmet Ali Erbil: Seda'dan özür diliyorum
18:01 Teşkilat, Orta Doğu'ya açılıyor! TRT'nin reyting rekortmeni dizisi İsrail'de yayınlanacak
17:58 Süper Lig kulüplerinin 2021-22 sezonundaki harcama limitleri belli oldu! En fazla açılma payı olan takım Galatasaray
17:43 Son Dakika: A Milli Takımımız'ın Galler karşısındaki ilk 11'i belli oldu
17:38 İzmit Körfezi'ni kırmızıya boyamıştı! İşte o firmanın faaliyetleri durduruldu
17:19 Yeni Iphone 13'ün fiyatı ve renkleri sızdırıldı! En ucuzu 700, en pahalısı 1600 dolar oalcak
Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı         
23:28
Fransa'da açık alanlarda maske zorunluluğu yarın kaldırılıyor Fransa'da açık alanlarda maske zorunluluğu yarın kaldırılıyor         
22:52
Marmara'yı esir alan deniz salyası çürümeye başladı, deniz canlıları ölüyor Marmara'yı esir alan deniz salyası çürümeye başladı, deniz canlıları ölüyor         
22:19
Maç öncesi Türkiye'yi hafife alan Galler hocası, zafer sonrası havasını attı: 5 farklı kazanabilirdik Maç öncesi Türkiye'yi hafife alan Galler hocası, zafer sonrası havasını attı: 5 farklı kazanabilirdik         
21:56
Milli Takım yenildi, Ekrem İmamoğlu ima dolu paylaşımda bulundu Milli Takım yenildi, Ekrem İmamoğlu ima dolu paylaşımda bulundu         
21:34
Burak Yılmaz, etkisiz oynayan takım arkadaşı Kenan Karaman'a sert çıktı: Neden bekliyorsun Burak Yılmaz, etkisiz oynayan takım arkadaşı Kenan Karaman'a sert çıktı: Neden bekliyorsun         
20:37
Bodrum'da 1 polis memuru çıkan çatışmada şehit oldu Bodrum'da 1 polis memuru çıkan çatışmada şehit oldu         
19:47
Son Dakika! Bilim Kurulu sonrası konuşan Bakan Koca müjdeyi verdi: Salgın haberlerinden kurtulduğumuz bir yaz olacak Son Dakika! Bilim Kurulu sonrası konuşan Bakan Koca müjdeyi verdi: Salgın haberlerinden kurtulduğumuz bir yaz olacak         
18:51
Son anket sonuçları çok şaşırttı! MHP barajı geçerken, HDP baraj altı kaldı Son anket sonuçları çok şaşırttı! MHP barajı geçerken, HDP baraj altı kaldı         
18:07
Gaziantep'te bir işletmeci intihardan vazgeçirmeye çalıştığı adam tarafından öldürüldü Gaziantep'te bir işletmeci intihardan vazgeçirmeye çalıştığı adam tarafından öldürüldü         
17:49
Aşkları gözlerinden okunuyordu! Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar'dan şaşırtan boşanma kararı Aşkları gözlerinden okunuyordu! Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar'dan şaşırtan boşanma kararı         
16:53
CHP'li Özgür Özel, gözyaşlarına boğuldu! Soma davasında verilen karara isyan etti CHP'li Özgür Özel, gözyaşlarına boğuldu! Soma davasında verilen karara isyan etti         
15:47
Defne Samyeli tatil sezonunu açtı! Arka arkaya paylaştığı bikini ve mayolu pozları sosyal medyada dikkat çekti Defne Samyeli tatil sezonunu açtı! Arka arkaya paylaştığı bikini ve mayolu pozları sosyal medyada dikkat çekti         
15:43
13 bin yıllık geçmişi var! Kavılca buğdayı kadın girişimcinin emeğiyle üretiliyor 13 bin yıllık geçmişi var! Kavılca buğdayı kadın girişimcinin emeğiyle üretiliyor         
15:03
EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor         
11:34
CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır         
10:17
Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip gol sosyal medyada gündem oldu Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip gol sosyal medyada gündem oldu         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2021 23:42:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray'dan Ömer Bayram ve Emre Taşdemir için imza töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement