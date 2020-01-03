Galatasaray'dan Onyekuru için KAP bildirimi!

Galatasaray Kulübü, Henry Onyekuru'nun geçici transferi için kulübü AS Monaco FC ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Paltformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.



Fransız gazeteci Manu Lonjon'un haberine göre; Henry Onyekuru yarın(4 Ocak) İstanbul'da olacak ve sarı-kırmızılı kulüp için sağlık kontrolünden geçecek.



Onyekuru'nun 1.5 yıllığına Galatasaray ile kiralık sözleşme imzalaması bekleniyor.



