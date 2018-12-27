Son Dakika Haberleri: Galatasaray'dan Ozan Kabak Açıklaması

Galatasaray'dan Ozan Kabak Açıklaması

11 dakika önce

Galatasaray Kulübü, genç futbolcusu Ozan Kabak'ın durumuyla ilgili açıklama yaptı.

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Galatasaray Kulübü, genç futbolcusu Ozan Kabak'ın durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı takımın kısa ve uzun vadeli kadro planlaması için teknik heyetin çalışmalarını sürdürdüğü belirtilerek, "Bu bağlamda hangi oyuncuların kalıp hangi oyuncuların gideceği, gelişmelere bağlıdır. Teknik kadronun planlaması uyarınca somut gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi.

Açıklamada, bu sezon A takımda forma giymeye başlayan ve başarılı performansıyla dikkati çeken 18 yaşındaki Ozan Kabak'ın durumuyla ilgili "Genç oyuncumuz Ozan Kabak'ın ise sözleşme koşulları ile ilgili kulübümüz tarafından 4-5 ay önce başlatılan girişim, önce sonuçsuz bırakılmış, ardından temsilcileri tarafından devre arasına kadar zaman talep edilmiştir. Ozan Kabak'ın ve menajerlerinin, oyuncumuzun kariyerine nasıl ve nerede devam edeceğinin kararı sonrası kulübümüz oyuncu ile ilgili takdir hakkını kullanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Transfer çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, "Şampiyonluk hedefinden ve Avrupa'da yürüyeceği yoldan taviz vermeksizin teknik heyetimiz ve yönetimimiz, ihtiyaç duyulan tüm mevkilerle ilgili çalışmalara başlamış olup, resmi olarak kulübümüz yayın organları dışındaki haber ve yorumlara itibar edilmemesini rica ederiz." değerlendirilmesinde bulunuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 07:32 Kaynak: AA

Galatasaray, Ozan Kabak, Spor
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