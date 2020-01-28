Galatasaray'dan Radamel Falcao ve Saracchi için sağlık açıklaması - Son Dakika
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Galatasaray'dan Radamel Falcao ve Saracchi için sağlık açıklaması

6 saat önce

Galatasaray, Konyaspor maçında sakatlanıp Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi için açıklamada bulundu.

Galatasaray'dan Radamel Falcao ve Saracchi için sağlık açıklaması, System.String[]

Galatasaray, Konyaspor maçında sakatlanıp Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi için açıklamada bulundu.


Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;


Konyaspor ile oynanan Süper Lig maçında yaşadıkları sağlık problemleri nedeniyle karşılaşmaya devam edemeyen ve sponsor hastanelerimizden Ulus Liv Hospital'da MR tetkikleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Marcelo Saracchi'nin ve Radamel Falcao'nun sağ uyluk adale grubunda orta düzeyde zorlanma (strain) ve kanama tespit edilmiştir.


Oyuncularımızın tedavilerine başlanmıştır.


Radamel Falcao, Liv Hospital, Galatasaray, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:08 
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