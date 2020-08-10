Galatasaray'dan Radamel Falcao'ya indirim talebi!

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK - Attığı gollerden çok kaçırdığı maçlarla geride kalan sezona damga vuran Radamel Falcao ile Galatasaray yönetimi bu hafta masaya oturacak.

Kolombiyalı yıldızının yüksek maliyeti ve tartışılan performansı nedeniyle 'ayrılığına' olası bakan sarı kırmızılılar 'devam' kararı için şartlar da belirlendi. 12 Ağustos'ta yeni sezon hazırlıklarına başlayacak Galatasaray bu zirvede pandemi nedeniyle tüm kulüplerin olumsuz etkilenmesi nedeniyle maliyetinde indirim isteyecek. Bonuslarla birlikte yıllık maliyeti 7 milyon Euro'ya kadar çıkan Falcao'dan yıllık 2 milyon Euro olan bonuslarından vazgeçmesini resmen talep edilecek.

El Tigre fedakarlığa hazır

Eşi eylülde doğum yapacak olan ve kariyerini Galatasaray'da sürdürmek isteyen Falcao'nun ise bu teklife olumlu yanıt vermesi bekleniyor. Yaşadığı sakatlıklar ve beklenen katkıyı sağlayamaması nedeniyle üzgün olan Falcao'nun kalmak istediği ve yönetim ile yapacağı görüşmede fedakarlığa imza atmaya hazırlandığı öğrenildi. Tatilini eşinin hamilliği nedeniyle Türkiye'de geçiren Falcao çalışmalarına da başladı. İyi bir sezon başı kampı ile Galatasaray'da başarılı olmayı hedefleyen Falcao bireysel performans antrenörü ile çalışıyor.

Arda'nın dönmesinden memnun

Atletico Madrid'de beraber forma giydiği ve transferinde de olumlu katkısı bulunan Arda Turan'ın da Galatasaray'a geri dönmesinden de Radamel Falcao'nun çok mutlu olduğu öğrenildi. İspanyol ekibinde Arda ile birçok başarıya imza atan Falcao'nun eski takım arkadaşıyla tekrar bir arada oynamanın performansına pozitif katkı yapacağı görüşünde olduğu öğrenildi. Kolombiyalı oyuncunun durumu, sözleşme şartları ile alakalı menajer Ahmet Bulut, bu hafta sarı kırmızılı yönetimle bir araya gelecek ve Falcao'nun geleceği de şekillenecek