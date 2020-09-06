Galatasaray'dan Radja Nainggolan teklifi!

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Galatasaray'ın Inter'in Belçikali yıldızı Radja Nainggolan için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yazdığını ifade etti

Schira'ya göre İnter ise Galatasaray'a Nainggolan'ın 18 milyon Euro'ya satabileceğini, kiralık anlaşmaya sıcak bakmadıklarını iletti.

32 yaşındaki Nainggolan geçen sezonu Cagliari'de kiralık geçirmişti. İnter, 2018 yazında Nainggolan'ı 38 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.