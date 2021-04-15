27 yıl aradan sonra TFF 1.Lig'e geri dönecek olan Eyüpspor, sezonun bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti. Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'un 34. haftasında 1922 Konyaspor'a konuk olan eflatun-sarılılar, Erencan Yardımcı'nın golüyle maçı 1-0 kazandı.
Transferin son gününde Galatasaray 'dan 4 milyon 200 bin TL'lik rekor bir bonservis bedeliyle transfer edilen Erencan, yeni takımıyla ilk golünü Konya ağlarına bıraktı. Eyüpspor formasıyla 3 resmi maça çıkabilen 19 yaşındaki forvet, 86 dakika sahada kaldı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'dan rekor bedelle Eyüpspor'a giden Erencan Yardımcı, ilk golünü attı - Son Dakika Spor