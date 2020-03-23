Galatasaray'dan resmi açıklama: "Abdurrahim Albayrak'ın korona virüs testi pozitif çıktı" - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'dan resmi açıklama: 'Abdurrahim Albayrak'ın korona virüs testi pozitif çıktı' - Son Dakika Spor

Galatasaray'dan resmi açıklama: "Abdurrahim Albayrak'ın korona virüs testi pozitif çıktı"

6 saat önce

- Galatasaray'dan resmi açıklama: "Abdurrahim Albayrak'ın korona virüs testi pozitif çıktı" Galatasaray, 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yaptı.

- Galatasaray'dan resmi açıklama: " Abdurrahim Albayrak'ın korona virüs testi pozitif çıktı"

İSTANBUL - Galatasaray, 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Albayrak ve eşinin korona virüs testinin pozitif çıktığı ve tedavilerinin olumlu yönde seyrettiği bildirildi.

Son günlerde Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak hakkında çıkan korona virüs haberleri ile ilgili sarı-kırmızılı kulüpten resmi bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Albayrak ve eşinin korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtilirken şu ifadelere yer verildi:

"İkinci Başkanımız Sn. Abdurrahim Albayrak'ın bir süredir devam eden şikayetleri üzerine yapılan kontrollerinde koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkmıştır. İkinci Başkanımız ve aynı teşhisle tedavisine başlanan değerli eşi Şükran Albayrak'ın tedavilerinin 6. gününde genel sağlık durumları olumlu seyretmektedir. Albayrak Ailesi'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletirken her ikisinin de en kısa sürede sağlıklarına kavuşarak aramıza döneceklerine olan inancımızın tam olduğunu belirtmek isteriz."

Galatasaray'dan resmi açıklama: Abdurrahim Albayrak'ın korona virüs testi pozitif çıktı

Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:46 Kaynak: İHA

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