Galatasaray'dan Riera'ya görev

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray formasını 2011 ila 2014 yılları arasında giyen Albert Riera, futbol takımımızın yeni sezon planlamasında teknik direktörümüz Fatih Terim'in yardımcı antrenör ekibinde yer alacak. Albert Riera'ya tekrar hoş geldin der, kendisine Galatasaray çatısı altındaki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 19:31

Kaynak: DHA

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