Son Dakika Haberleri: Galatasaray'dan Rodrigues Açıklaması

Galatasaray'dan Rodrigues Açıklaması

47 dakika önce

Galatasaray Kulübü, oyuncusu Garry Rodrigues'in transferi konusunda Suudi Arabistan'ın El İttihad takımı ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

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Galatasaray Kulübü, oyuncusu Garry Rodrigues'in transferi konusunda Suudi Arabistan'ın El İttihad takımı ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Garry Mendes Rodrigues'in transferi konusunda El İttihad ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 08:20 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Suudi Arabistan, Garry Rodrigues, Galatasaray, Spor
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