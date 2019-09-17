Son Dakika Haberleri: Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi için yeni sponsor
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Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi için yeni sponsor

1 saat önce

Sarı-kırmızılı kulüpten şu açıklama yapıldı: Kulübümüz ile Türk Hava Yolları arasında yapılan anlaşmaya göre Futbol Takımımız, bu sezon Avrupa kupalarında oynayacağı karşılaşmalarda Türk Hava Yolları logolu forma ile boy gösterecek.

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi için yeni sponsor, System.String[]

Sarı-kırmızılı kulüpten şu açıklama yapıldı:


Kulübümüz ile Türk Hava Yolları arasında yapılan anlaşmaya göre Futbol Takımımız, bu sezon Avrupa kupalarında oynayacağı karşılaşmalarda Türk Hava Yolları logolu forma ile boy gösterecek.


2019-20 sezonunda Real Madrid, Paris Saint Germain ve Club Brugge ile UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele edecek olan Takımımız, bir yıl boyunca Avrupa kupalarında oynayacağı maçlarda Türk Hava Yolları logosunu formasında taşıyacak.


Futbol Takımımız, 18 Eylül Çarşamba günü saat 19: 55'te Jan Breydel Stadyumu'nda Belçika temsilcisi Club Brugge ile oynayacağı müsabakadan itibaren Türk Hava Yolları logolu formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek ve seyahatlerini de yine bayrak taşıyıcı havayolu ile gerçekleştirecek.


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Türk Hava Yolları, Avrupa, Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:40 
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